POL-HA: Positiver Drogenvortest bei Verkehrskontrolle

Hagen-Mitte (ots) - Nach einem Ladendiebstahl am Friedrich-Ebert-Platz leistete ein 40-Jähriger am Donnerstag (20.03.2025) Widerstand gegen die Polizei und verletzte dabei zwei Einsatzkräfte. Um 19.30 Uhr traf eine Streifenwagenbesatzung in einem Lebensmittelgeschäft auf den Mann. Er hatte diverse unverpackte Kopfhörer eines anderen Geschäftes in seinem Rucksack ...

mehr