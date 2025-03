Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb leistet Widerstand und verletzt Polizistinnen

Hagen-Mitte (ots)

Nach einem Ladendiebstahl am Friedrich-Ebert-Platz leistete ein 40-Jähriger am Donnerstag (20.03.2025) Widerstand gegen die Polizei und verletzte dabei zwei Einsatzkräfte. Um 19.30 Uhr traf eine Streifenwagenbesatzung in einem Lebensmittelgeschäft auf den Mann. Er hatte diverse unverpackte Kopfhörer eines anderen Geschäftes in seinem Rucksack und konnte nicht plausibel beantworten, weshalb er so viele Paare Kopfhörer benötigt. Darüber hinaus hatte der Mann eine geringe Menge Betäubungsmittel und gefälschte Rezepte in seinen Sachen. Aufgrund bestehender Haftgründe wurde er vorläufig festgenommen. Als die Einsatzkräfte ihm Handfesseln anlegten, schlug er mit seinen Armen um sich und wollte sich befreien. Hierbei traf er zwei Polizistinnen und verletzte sie. Nach dem Widerstand konnte er in das Polizeigewahrsam gebracht werden. Die Beamten fertigten mehrere Strafanzeigen gegen ihn. Er muss sich wegen Ladendiebstahls, illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln, Urkundenfälschung und Widerstands verantworten. Die verletzten Polizistinnen verblieben im Dienst. (arn)

