Polizei Hagen

POL-HA: Brand in Lebensmittelgeschäft in Iserlohn - Hagener Staatsschutz ermittelt

Hagen | Märkischer Kreis (ots)

Am Sonntag (16.03.2025), gegen 01:05 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Lebensmittelgeschäft in der Friedrichstraße in Iserlohn. Es entstand ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe. Der Staatsschutz der Hagener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, da ein fremdenfeindlicher Hintergrund der Tat nicht ausgeschlossen werden kann. Am Donnerstag (20.03.2025) wurde der beschlagnahmte Brandort mit einem Sachverständigen aufgesucht. Die Brandursache ist noch immer unklar. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der 02331 986 2066 entgegen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell