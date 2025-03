Polizei Hagen

POL-HA: Polizisten stoppen Mann mit Messer und verhindern angedrohten Angriff

Hagen-Mitte (ots)

Beamte einer Bochumer Einsatzhundertschaft konnten am Mittwoch (19.03.2025) einen Mann stoppen, der einen Familienangehörigen am Bergischen Ring mit einem Messer bedrohte. Die Einsatzkräfte unterstützen die Hagener Polizei zu diesem Zeitpunkt bei einem Schwerpunkteinsatz. Die Polizisten fuhren gegen 16 Uhr am Bergischen Ring Streife, als sie von einem 28-Jährigen und 43-Jährigen per Handzeichen gestoppt wurden. Aufgeregt gaben die Männer an, dass sie soeben mit einem Messer bedroht wurden. Dieses habe der Bruder des 43-Jährigen in einer Jackentasche.

Als sich die Polizisten dem 37-jährigen Hagener näherten, bestätigte er, den besagten gefährlichen Gegenstand mit sich zu führen. Zunächst zeigte der Mann keine Einsicht, als ihn die Beamten unter Androhung des Schusswaffengebrauchs aufforderten, das Messer umgehend auf den Boden zu legen. Erst nach weiterer vehementer Ansprache reagierte er schließlich und warf das Messer auf den Boden, rannte jedoch in ein Mehrfamilienhaus. Dort beschädigte er eine Tür und wollte sich mit einem Staubsaugerrohr erneut bewaffnen.

Im weiteren Verlauf konnte der 37-Jährige jedoch zu Boden gebracht und fixiert werden. Bei der Durchsuchung auf weitere Waffen oder gefährliche Gegenstände fanden die Einsatzkräfte ein weiteres Messer in seiner Hosentasche. Der 43-jährige Bruder des Mannes gab anschließend an, dass es zu Geldstreitigkeiten gekommen war. Der 37-Jährige habe mehrfach mit einem vorgehaltenen Messer damit gedroht, ihn zu verletzen. Kurz darauf sei die Polizeistreife zufällig vorbeigefahren und eingeschritten. Der 37-Jährige schilderte, dass sein Bruder ihm mit dem Einsatz von Schlägen und Gewalt gedroht habe. Dies habe er sich nicht gefallen lassen und ihn anschließend mit einem Messer bedroht.

Der 37-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung. Da sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung ergaben, wurde er einer medizinischen Einrichtung zugeführt. Die Polizisten stellten die beiden Messer und das Staubsaugerrohr sicher. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell