Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verkehrszeichen überfahren - Unfallverursacher alkoholisiert

Alkoholisiert war der Fahrer eines Nissan, als er am Dienstag gegen 2 Uhr nachts in der Binger Straße beim Verlassen des dortigen Kreisverkehrs gegen ein Verkehrszeichen fuhr. Der 47-Jährige fuhr davon, konnte jedoch kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung von einer Polizeistreife gestoppt werden. Nachdem ein Alkoholvortest rund zwei Promille anzeigte, musste der Nissan-Lenker in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und seinen Wagen stehen lassen. Sein Führerschein wurde unmittelbar beschlagnahmt. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verkehrsunfallflucht ermittelt. Der Sachschaden am Verkehrsschild beträgt mehrere hundert Euro.

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden von rund 500 Euro hat ein Unbekannter am Montagnachmittag in der Ulmenstraße beim Vorbeifahren an einem geparkten BMW verursacht. Der Unfallverursacher streifte den Wagen zwischen 13 Uhr und 16 Uhr, danach fuhr er einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Sigmaringen hat den Unfall aufgenommen und Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher nehmen die Beamten unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Beuron

Feuerwehr rückt zu vermeintlichem Notfall aus - Ermittlungen wegen Missbrauchs von Notrufen

Wegen Missbrauchs von Notrufen hat das Polizeirevier Sigmaringen Ermittlungen aufgenommen, nachdem die örtliche Feuerwehr am Dienstag gegen 0.30 Uhr zu einem vermeintlichen Notfall ausgerückt war. Ein Anrufer hatte mitgeteilt, dass er über die Sozialen Medien eine Mitteilung über einen angeblichen Gasaustritt in einer Ferienwohnung erhalten habe. Als die Wehrleute an der genannten Adresse in der Bahnhofstraße eintragen, stellte sich schnell heraus, dass ein derartiger Notfall nicht bestand und sich auch die in der Mitteilung genannten Personen dort nicht aufhalten. Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen und möglichen Tatverdächtigen dauern derzeit an.

Leibertingen

Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden von insgesamt rund 18.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Montagmorgen in der Zimmernstraße. Kurz nach 8 Uhr übersah eine 43 Jahre alte Toyota-Fahrerin beim Linksabbiegen von der Zimmernstraße in die Rathausstraße einen entgegenkommenden Audi und drängte diesen von der Fahrbahn ab. Der Audi kam nach der Kollision der beiden Pkw an einer Hauswand zum Stehen. Während die Unfallverursacherin von einem Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurde, begab sich der ebenfalls leicht verletzte, 23 Jahre alte Audi-Fahrer später selbständig in ärztliche Behandlung. Zufällig vorbeifahrende Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab. Die beiden Pkw, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstand, mussten abgeschleppt werden.

Ostrach

Anhänger mit Kunststoffpaletten kippt um

Ein mit Kunststoffpaletten beladener Anhänger eines Pkw ist am Montagnachmittag auf der L 194 zwischen Ostrach und Pfullendorf während der Fahrt umgekippt. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Fahrer des Gespanns in einer leichten Linkkurve mit dem Anhänger auf den Grünstreifen, sodass dieser ins Schleudert geriet. Der 30 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt, am Pkw selbst entstanden ebenso kein Schaden. Durch die Straßenmeisterei mussten infolge des Unfalls eine Ölspur abgestreut sowie kleinere Schadstellen an der Fahrbahn ausgebessert werden. Während der Unfallaufnahme und den folgenden Arbeiten war die Landesstraße bis etwa 16.45 Uhr voll gesperrt. Der Sachschaden am Anhänger beläuft sich auf wenige hundert Euro.

Pfullendorf

Einbrecher von Bewohnerin überrascht

Nicht mit der noch im Gebäude anwesenden Bewohnerin gerechnet hatte vermutlich ein Einbrecher, der am Montagmorgen zwischen 8.45 Uhr und 9.45 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße "Buchenwasen" eingestiegen ist. Der Unbekannte hebelte nach bisherigen Erkenntnissen ein Fenster im Erdgeschoss auf und durchsuchte die Räumlichkeiten, bis er auf die schlafende Frau traf. Der Einbrecher flüchtete, als die Frau aufwachte. Ob er bei seiner Tat Beute gemacht hat, ist bislang noch unklar. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, denen verdächtige Personen im genannten Bereich aufgefallen sind, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

