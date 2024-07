Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Rollerfahrer verursacht Unfall und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Ein unbekannter Rollerfahrer hat am Montag kurz nach 19 Uhr an der Kreuzung Georgstraße / Hans-Böckler-Straße einen Audi gestreift und danach die Flucht ergriffen. Der Zweiradfahrer fuhr von der Hans-Böckler-Straße in Richtung Gebhardstraße und missachtete die Vorfahrt des Pkw-Lenkers. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, bei dem am Audi etwa 3.500 Euro Sachschaden entstand. Der Zweiradfahrer ergriff die Flucht über die Georgstraße in die Paulinenstraße. Er wird als Anfang 20 Jahre alt, 180cm groß und sportlich beschrieben. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild, trug eine schwarze Arbeitshose, ein schwarzes Tanktop und eine schwarze Basecap. Darüber hinaus fiel auf, dass der Rollerfahrer ohne Helm unterwegs war. Am schwarzen, heruntergekommen wirkenden Motorroller war kein Kennzeichen angebracht. Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeireviers Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Kressbronn

Unfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montagnachmittag auf dem Parkplatz des Strandbades in der Bodanstraße ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Ein Unbekannter touchierte einen geparkten BMW am Heck und suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Passanten hatten im Zusammenhang mit dem Unfall berichtet, dass gegen 16.30 Uhr ein roter Mazda nah am Auto vorbeigefahren war und sich die Insassen im Nachgang zu einem möglichen Unfall erkundigt hatten. Ob diese unbekannten Personen mit dem Unfall in Verbindung stehen, ist nicht abschließend geklärt. Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeipostens Langenargen unter Tel. 07543/9316-0 entgegen.

Kressbronn

Fußgänger stößt mit Radfahrerin zusammen - Zeugen gesucht

Nach dem Zusammenstoß eines unbekannten Fußgängers mit einer Radfahrerin am Montag gegen 16.45 Uhr an der Ausfahrt eines Einkaufsgeschäfts in der Argenstraße ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Der Fußgänger betrat die Fahrbahn, ohne auf die herannahende 84-jährige Radlerin zu achten, woraufhin es zum Zusammenstoß kam und die Seniorin stürzte. Die Radlerin zog sich leichte Verletzungen zu und musste vorsorglich in eine Klinik gebracht werden. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme konnte der am Unfall beteiligte Fußgänger nicht mehr angetroffen werden. Hinweise nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Überlingen

Vorfahrtsunfall - Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Eine leicht verletzte Person und rund 7.000 Euro Sachschaden waren die Folge eines Unfalls am Montag gegen 16 Uhr an der Kreuzung Rengoldshauser Straße / Zum Degenhardt. Ein 28 Jahre alter VW-Fahrer nahm einem 37 Jahre alten BMW-Fahrer von der Straße "Zum Degenhard" kommend die Vorfahrt, woraufhin es im Kreuzungsbereich zur seitlich frontalen Kollision kam und der VW gedreht wurde. Der 37-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, sein Wagen war nicht mehr fahrbereit. Weil sich bei der polizeilichen Unfallaufnahme herausstellte, dass der Unfallverursacher keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und den Wagen unbefugt in Gebrauch nahm, leiteten die Beamten weitere strafrechtliche Ermittlungen ein.

Überlingen

Unfallflucht

Zeugen sucht die Polizei Überlingen nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Samstag zwischen 2.30 Uhr und 10 Uhr in der Christophstraße ereignet hat. Ein unbekannter Fahrzeuglenker touchierte offenbar beim Rückwärtsfahren einen abgestellten Audi A4 und richtete dabei Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro an. Dem Schadensbild zufolge dürfte der Unfallverursacher mit einem Lastwagen oder sonstigem Transportfahrzeug unterwegs gewesen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Markdorf

Frau von unbekanntem Mann belästigt - Zeugen gesucht

Nach einem Vorfall, der sich am Montag gegen 19 Uhr in der Bahnhofstraße ereignet hat, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Eine 20-Jährige gibt an, dass sie von einem Unbekannten verfolgt und belästigt wurde. Als sie dem Mann unmissverständlich klarmachte, kein Interesse an einer Konversation zu haben, soll er ihr ans Gesäß gegriffen und daraufhin in Richtung Stadtmitte das Weite gesucht haben. Der Tatverdächtige wird als etwa 180 bis 185 cm groß, ca. 35-45 Jahre alt und kräftig beschrieben. Er wirkte leicht untersetzt, hatte ein südeuropäisches-/ nordafrikanisches Erscheinungsbild und hellbraune Haare (seitlich kurz rasiert, obere Haare länger). Auffällig waren dessen Eckzähne, welche sehr schräg Richtung Schneidezähne gedreht sind. Bekleidet war der Unbekannte mit einem dunkelgrauen T-Shirt und dunklen langen Jeans. Hinweise nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 oder die Kriminalpolizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Sipplingen

Randalierer stiehlt Pedelec-Akku

Ein unbekannter Randalierer hat am Montag gegen 16 Uhr im Bereich der Badestelle Höhe Süßenmühle mehrfach gegen abgestellte Pedelecs getreten und von einem der Räder einen abgetretenen Akku gestohlen. Der ältere Mann wird als etwa 60 Jahre alt und schlank beschrieben. Er hatte kurze graue, hochgestylte Haare, trug eine schwarze Brille mit dünnen Rändern und war mit einer kurzen hellen Hose und einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Immenstaad

Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich eine 37 Jahre alte Radfahrerin zugezogen, als sie am Montag gegen 13.45 Uhr auf dem Radweg der Friedrichshafener Straße alleinbeteiligt gestürzt ist. Die Frau war mit Kinderanhänger unterwegs und verlor bei abschüssiger Straße die Kontrolle über ihr Rad. Beim Sturz zog sich die 37-Jährige, die keinen Fahrradhelm trug, unter anderem Schürfwunden und Kopfverletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte die Frau in eine Klinik.

Salem

Vom eigenen Wagen erfasst

Bei einem Unfall am Montag kurz nach 17 Uhr in der Straße Linzgaublick hat sich ein 75 Jahre alter Mann verletzt. Der Senior hatte seinen Skoda auf abschüssiger Straße geparkt und beim Verlassen nicht gegen Wegrollen gesichert. Als er sich auf Höhe der geöffneten Beifahrertüre befand, setzte sich der Pkw rückwärts in Bewegung. Der 75-Jährige wollte noch in seinen Wagen einsteigen, um diesen zu stoppen, wurde jedoch nach mehreren Metern zwischen der geöffneten Tür und dem Pfosten eines Carports eingeklemmt. Durch die Bewegungsenergie wurde die Tür aufgehebelt und es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Mann zog sich, anders als zunächst vermutet, eher leichtere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Salem

Gefährliches Überholmanöver endet in Unfall - Zeugen gesucht

Nach einem Überholmanöver am Montag gegen 16.30 Uhr auf der K 7782 zwischen Mühlhofen und Grasbeuren ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Ein unbekannter Fahrer eines braunen VW überholte in einer unübersichtlichen Kurve und übersah dabei offenbar den entgegenkommenden 22 Jahre alten Motorradfahrer. Der Zweiradfahrer musste in den Grünstreifen ausweichen und streifte ein Verkehrszeichen. Der 22-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, sein Motorrad, an dem Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit. Der Autofahrer setzte seine Fahrt einfach fort. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell