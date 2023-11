Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 231117.2 Kiel: Fund einer zweiten Bombe in der Schwentine (Folgemeldung zu 231116.1)

Kiel (ots)

Bei weiteren Sondierungsarbeiten stießen die Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes auf die britische 250-Kilo-Bombe, die sich unweit der bereits aufgefundenen Bombe in der Schwentine befindet, die am Sonntag entschärft werden soll. Beide Bomben werden am Sonntag entschärft.

Durch den Fund der weiteren Bombe ändert sich nichts an dem bereits veröffentlichten Ablauf. Auch der Sperrradius bleibt der Gleiche. Lediglich könnte der Einsatz etwas länger andauern, da beide Bomben zunächst aus dem Wasser gehoben und anschließend an die Kaikante transportiert werden müssen. Dort kann dann, wie geplant, die Entschärfung beginnen.

