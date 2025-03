Polizei Hagen

POL-HA: 89-Jähriger nach Raub am Wochenende schwer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am vergangenen Montag (17.03.2025) berichtete die Hagener Polizei von dem versuchten Raub auf einen 89-Jährigen, welcher sich am Samstag (15.03.2025) ereignete. Der Hagener wurde, wie sich im Nachhinein herausstellte, bei dem Überfall schwer verletzt. Der Tatverdacht gegen den in der Pressemeldung genannten 39-Jährigen bestätigte sich nach intensiven Ermittlungen der Hagener Kriminalpolizei. Diese regte einen Untersuchungshaftbefehl an, der durch die Hagener Staatsanwaltschaft beantragt und kurz darauf durch das Gericht erlassen wurde. Die Beamten konnten den 39-jährigen Tatverdächtigen am Mittwochmorgen (19.03.2025), gegen 10 Uhr, in der Körnerstraße festnehmen. Die Ermittlungen dauern an.

