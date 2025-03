Polizei Hagen

POL-HA: Jugendliches Duo versucht Drogerieartikel zu stehlen

Hagen-Mitte (ots)

Die Polizei stellte am Dienstagmittag (18.03.2025) zwei weibliche Jugendliche fest, die in einem Drogeriemarkt in der Innenstadt über 30 Produkte entwenden wollten. Um etwa 11.40 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv, wie zwei Mädchen Ware aus den Regalen nahmen und in einer mitgebrachten Einkaufstasche verstauten. Anschließend legten sie die Produkte in einen Rucksack, mit dem sie beabsichtigten, das Ladengeschäft zu verlassen. Der Detektiv hielt die Jugendlichen auf und fand in dem Rucksack Ware im Wert von fast 200 Euro. Anschließend meldete er den Vorfall der Polizei. Die vor Ort eingetroffenen Einsatzkräfte leiteten ein Verfahren gegen die 14- und 16-Jährige ein und nahmen sie zur Identitätsfeststellung mit zur Polizeiwache. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an. (rst)

