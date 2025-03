Polizei Hagen

POL-HA: Falscher Pflegedienst-Mitarbeiter stiehlt Schmuck aus der Wohnung einer 93-jährigen Frau

Hagen-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Mann gab sich am Dienstagnachmittag (18.03.2025) einer 93-jährigen Frau gegenüber als Mitarbeiter eines Pflegedienstes aus, verschaffte sich so Zutritt zu ihrer Wohnung und stahl Schmuck daraus. Gegen 15 Uhr klingelte der Täter an der Wohnungstür der Seniorin am Johanniskirchplatz. Er erkannte, dass die 93-Jährige einen Hausnotruf-Knopf am Handgelenk trug und gab an, diesen und die weiteren Notrufknöpfe in der Wohnung testen zu müssen. Außerdem müsse er die Augen und Ohren der Frau untersuchen. Der Unbekannte ging durch mehrere Zimmer der Wohnung. Der Bewohnerin gelang es nicht, ihn dabei ununterbrochen im Blick zu behalten. Zum Schluss sagte er, dass er einen Knopf im Treppenhaus testen müsse und kehrte anschließend nicht in die Wohnung zurück. Später am Nachmittag bemerkte die 93-Jährige, dass der Mann mehrere Schmuckstücke gestohlen hatte. Sie schätzte ihn auf 25 bis 40 Jahre und beschrieb den Dieb als sportlich mit lichtem Haar und gepflegtem Erscheinungsbild. Er trug eine braune Jacke sowie ein Hemd. Die Kripo bittet unter der Rufnummer 02331-986 2066 unter Zeugenhinweise. (sen)

