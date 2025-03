Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter bricht mit Kettensäge in Kirche ein - Zeugin verschreckt den Täter

Hagen-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Mann brach am Dienstagmittag (18.03.2025) in eine Kirche in der Innenstadt ein, indem er eine Tür mit einer Kettensäge aufschnitt. Gegen 12.50 Uhr wurde eine 69-jährige Zeugin auf die beschädigte Seitentür des Gotteshauses an der Elfriedenhöhe aufmerksam. Sie hatte die Räumlichkeiten zuvor durch einen anderen Eingang betreten. Aus Angst verließ sie die Kirche sofort wieder, alarmierte die Polizei und ging zu ihrem Bekannten, der in seinem Auto auf sie gewartet hatte, zurück. Den Beamten sagte die 69-Jährige, dass auf den ersten Blick nichts aus der Kirche gestohlen wurde. Ihr 59-jähriger Bekannter sagte den Polizisten, dass ein Mann mit Kettensäge an ihm vorbeigelaufen ist. Nachdem die Zeugin die Kirche betreten hatte, kam der Unbekannte über das Kirchengelände in Richtung der Straße gelaufen. Der Mann war etwa 160 cm groß, schlank und trug typische Funktionskleidung eines Forstarbeiters. Dabei handelte es sich um eine auffällig orangene oder gelbe Hose und eine gleichfarbige Jacke. Außerdem trug er einen orangefarbenen Sicherheitshelm mit Visier. Die mitgeführte Kettensäge war eine ebenfalls orangene, große Motorsäge. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 02331-986 2066 um Zeugenhinweise. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell