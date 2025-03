Polizei Hagen

POL-HA: 9-jähriger Junge stößt unvermittelt mit Auto zusammen

Hagen-Eilpe (ots)

Bei einem Unfall auf der Metzer Straße lief ein 9-Jähriger am Montag (17.03.2025) versehentlich in ein Auto. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen betrat der Junge um 18 Uhr unvermittelt die Fahrbahn und rannte seitlich in einen vorbeifahrenden Kia. Die 33-jährige Autofahrerin gab an, das Kind bereits im Blick gehabt zu haben, als sich der Hagener mit einem Ball vor der Brust auf dem Gehweg befand. Sie habe sich bereits auf seiner Höhe befunden, als er plötzlich auf die Straße rannte. Der 9-Jährige stürzte zu Boden, sei jedoch sofort wieder aufgestanden und auf den Gehweg gerannt. Eine Rettungswagenbesatzung untersuchte den Jungen vorsorglich, konnte jedoch keine Verletzungen feststellen. Die Mutter des Kindes gab an, bei Bedarf eigenständig einen Arzt aufsuchen zu wollen. (arn)

