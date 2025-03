Polizei Hagen

POL-HA: Kinder werfen Steine gegen fahrendes Auto

Hagen-Haspe (ots)

Zwei unbekannte Kinder warfen am Montagnachmittag (17.03.2025) in Haspe Steine gegen ein fahrendes Auto. Ein 39-jähriger Mann suchte gegen 13.30 Uhr die Polizeiwache in Haspe auf und berichtete den Beamten, dass er kurz zuvor über die Preußerstraße in Richtung Hagen Innenstadt gefahren ist. Auf Höhe eines dortigen Supermarktes standen ein Junge und ein Mädchen am Fahrbahnrand und warfen etwas gegen seinen Cupra. Er sprach die Kinder auf ihr Verhalten an und fuhr anschließend weiter. Erst danach stellte er mehrere Beschädigungen am Lack seines Autos fest. Diese lassen darauf schließen, dass der Junge und das Mädchen Kieselsteine geworfen haben. Er schätzte beide auf neun bis elf Jahre und 150 cm bis 170 cm. Das Mädchen hatte dunkelblonde Haare und trug eine lilafarbene Hose. Der Junge hatte ebenfalls blonde Haare sowie eine kräftige Statur. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der 02331-986 2066. (sen)

