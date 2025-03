Polizei Hagen

POL-HA: Iserlohner will Streifenwagen anspucken und wird in Gewahrsam genommen

Hagen-Mitte (ots)

Dienstagnacht (18.03.2025) versuchte ein polizeibekannter 35-jähriger Iserlohner einen Streifenwagen anzuspucken und musste anschließend in Gewahrsam genommen werden. Der Mann war um 3 Uhr nachts in der Straße Am Hauptbahnhof unterwegs und hielt sich im Schatten einer Hauswand auf. Eine Streifenwagenbesatzung hatte den Eindruck, dass der Iserlohner das Geschehen auf der Straße unbemerkt beobachten wollte. Als der 35-Jährige das Einsatzfahrzeug sah, hielt er mehrere Sekunden Blickkontakt zu den Polizisten, sammelte eine größere Menge Speichel im Mundraum und spuckte dann in Richtung des Autos. Die Beamten kontrollierten den Mann daraufhin. Er roch stark nach Alkohol und hatte unter anderem einen unsicheren Gang. Während des Gespräches mit den Polizisten gab er an, dass er Passanten und andere Personen als Feinde ansehe und sich gegen diese körperlich wehren wolle. Zunächst erhielt der 35-Jährige einen Platzverweis, dem er widerwillig nachkam. Nach ca. 15 Minuten stand er jedoch wieder in der Straße und berichtete, den Platzverweis ignorieren zu wollen. Er wurde zur Verhinderung unmittelbar bevorstehender Straftaten, Durchsetzung des Platzverweises und zur Ausnüchterung und emotionalen Beruhigung in Gewahrsam genommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von 1,4 Promille. Der 35-Jährige erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgrund des Spuckens in Richtung des Streifenwagens. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell