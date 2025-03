POL-HA: Kriminalprävention: Einladung zum Gespräch auf dem Dahler Bauernmarkt

Hagen-Mittelstadt (ots) - Eine Polizistin in Freizeit beobachtete am Samstag (15.03.2025) gegen 17 Uhr an einer roten Ampel am Märkischen Ring einen Autofahrer in einem Skoda. Dieser genehmigte sich mehrere Schlucke aus einer Halbliter-Bierflasche und setzte anschließend seine Fahrt fort. Die Kommissarin verständigte ihre Kollegen und beobachtete noch, wie der Mann ...

mehr