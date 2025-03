POL-HA: Polizistin in Freizeit meldet ihren Kollegen betrunkenen Autofahrer

Hagen-Haspe (ots) - Am Freitag (14.03.2025) kam es zu gleich zwei Einbrüchen in benachbarte Häuser am Heiler Weg. Die Täter schlugen offenbar in der kurzen Zeit zwischen 10:30 Uhr und 12.00 Uhr zu. Sie drangen unbemerkt in die Objekte ein. Dazu hebelten sie ein Fenster und eine Terrassentür auf. In einem Haus gelang es den Einbrechern, eine Schatulle mit Goldschmuck zu stehen und einen Tresor aus der Wand zu brechen. ...

