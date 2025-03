Polizei Hagen

POL-HA: Trickbetrug in Wohnung: Frauen erbeuten Bargeld und Schmuck

Hagen-Boele (ots)

Am Donnerstag (13.03.2025) betrogen zwei bislang unbekannte Frauen eine 85-Jährige und entwendeten Bargeld und Schmuck. Die Polizei bittet um Hinweise. Am Donnerstagnachmittag traf die Seniorin vor ihrem Wohnhaus in der Nähe des Sportzentrums Helfe auf eine Frau, die angab, dass sie etwas auf einen Zettel schreiben müsse. Daraufhin gingen die beiden in die Wohnung der Seniorin. Dort wies die Unbekannte die 85-Jährige an, einen Namen und eine Telefonnummer zu notieren. Währenddessen hatte sich eine zweite Frau in die Wohnräume begeben und diese durchsucht. Als die Seniorin die Frau ansprach, entfernte sich das Duo gemeinsam aus der Wohnung. Erst später stellte die 85-Jährige fest, dass Bargeld und hochwertiger Schmuck entwendet wurden. Sie meldeten den Vorfall richtigerweise der Polizei. Zu den beiden flüchtigen Frauen liegt folgende Personenbeschreibung vor: zwischen 30 und 35 Jahre alt, etwa 1,55 Meter groß, schwarze Haare, schwarze Kleidung.

Wer hat in Boele verdächtige Beobachtungen gemacht, die in Zusammenhang mit der Tat stehen können, oder kann Angaben zu den Frauen tätigen? Hinweise werden von der Polizei Hagen unter der 02331 986 2066 entgegengenommen.

Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um noch einmal eindringlich vor Betrugsmaschen jeglicher Art zu warnen: Seien Sie stets misstrauisch, wenn fremde Personen unangekündigt vor Ihrer Wohnungstür stehen. Gewähren Sie fremden Personen keinen Zutritt! Und im Zweifel: Rufen Sie die Polizei unter der Notrufnummer 110! (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell