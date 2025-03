Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in zwei Häuser - Wandtresor und Schmuck gestohlen

Hagen-Haspe (ots)

Am Freitag (14.03.2025) kam es zu gleich zwei Einbrüchen in benachbarte Häuser am Heiler Weg. Die Täter schlugen offenbar in der kurzen Zeit zwischen 10:30 Uhr und 12.00 Uhr zu. Sie drangen unbemerkt in die Objekte ein. Dazu hebelten sie ein Fenster und eine Terrassentür auf. In einem Haus gelang es den Einbrechern, eine Schatulle mit Goldschmuck zu stehen und einen Tresor aus der Wand zu brechen. Sie entkamen danach unerkannt. Anwohner berichteten jedoch, einen weißen Kleintransporter mit Bonner Kennzeichen gesehen zu haben. Die Kripo sucht jetzt nach Zeugen, die das gesamte Kennzeichen haben ablesen können und prüft, ob das Fahrzeug in Verbindung mit den Einbrüchen steht. Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. Die Täter dürften sich zumindest über einen Teil ihrer "Arbeit" im Nachhinein ärgern: Der mit Mühe aus der Wand gebrochene Tresor war ohne Inhalt. (hir)

