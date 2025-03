Polizei Hagen

POL-HA: E-Scooter-Fahrer wird angefahren und leicht verletzt

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Samstag (15.03.2025) kam es an der Alexanderstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Auto. Um etwa 18.20 Uhr beabsichtigte der 52 Jahre alte Fahrer eines Hyundai Tuscon von einem Supermarkt-Parkplatz an der Alexanderstraße auf die Fahrbahn einzubiegen. Nach eigenen Angaben übersah er dabei einen von rechts kommenden E-Scooter-Fahrer, der zu diesem Zeitpunkt auf dem Gehweg in Richtung Eckesey unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der 53-jährige Fahrer des E-Scooter zu Boden stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Der Hyundai-Fahrer alarmierte den Rettungsdienst, der den Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus brachte. (rst)

