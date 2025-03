Polizei Hagen

POL-HA: Blaulicht mal anders

Hagen (ots)

Samstagnacht, gegen 01:30 Uhr beobachteten Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streifentätigkeit ein auffälliges Fahrmanöver eines Mannes, der mit einem Kleintransporter eines bundesweit bekannten Autovermieters unterwegs war.

Dieser befuhr die Körnerstraße in Hagen. An einer Kreuzung ordnete er sich zum Linksabbiegen ein. Ein weiterer PKW stand schon vor ihm an der Rotlicht zeigenden Ampel. Da der Fahrer offensichtlich nicht warten wollte, fuhr er mit seinem Transporter rechts an dem wartenden PKW vorbei, um dann sofort links abzubiegen.

Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle bestritt der 23-jährige Fahrer vehement, bei Rot gefahren zu sein. Die Ampel habe "Blaulicht" gezeigt, so dass er durchgefahren sei. Da der junge Mann offensichtlich Probleme mit seiner Sehkraft hatte, sahen sich die Polizeibeamten die Augen des Mannes genauer an und bemerkten hier auffällige Pupillenreaktionen.

Es wurde ein Drogen Vortest durchgeführt, der ein positives Ergebnis anzeigte. Demnach hatte der Mann innerhalb der letzten Tage Cannabis und Amphetamine konsumiert.

Es schloss sich eine Blutentnahme an. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Dem Fahranfänger droht nun neben der Geldstrafe ein Fahrverbot und möglicherweise eine Nachschulung, wenn die Strafanzeige durch die zuständige Behörde abschließend bearbeitet wurde. (tr)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell