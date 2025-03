Polizei Hagen

POL-HA: 10-jähriger Junge bei Unfall verletzt - Fuß gerät unter Autoreifen

Hagen-Haspe (ots)

In der Frankstraße wurde ein 10-jähriger Junge am Donnerstag (13.03.2025) bei einem Verkehrsunfall am Fuß verletzt. Um 15.45 Uhr parkte ein 20-Jähriger mit seinem Audi langsam aus, um anschließend in Richtung Kölner Straße zu fahren. Der Junge sei plötzlich über die Straße gerannt, um nach Angaben seiner Mutter einen Rucksack zu holen und lief gegen die rechte vordere Seite des Audis. Dabei geriet der Fuß des Kindes unter den Reifen. Der 20-jährige Ennepetaler gab an, den 10-Jährigen hinter den parkenden Autos vorher nicht gesehen zu haben. Das verletzte Kind wurde in Begleitung seiner Mutter mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (arn)

