POL-SO: Suche nach vermisster 13-jähriger

Warstein (ots) - Am 28.12.2024, um 11:30 Uhr, ereignete sich in dem Kreisverkehr auf dem Parkplatz des EDEKA Verbrauchermarkts ein Verkehrsunfall. Zur Tatzeit ereignete sich in dem Kreisverkehr auf dem Parkplatz des EDEKA Verbrauchermarkts ein Verkehrsunfall. Der 84-jährige Unfallgeschädigte konnte nicht aus seinem Fahrzeug aussteigen, weil das Verursacherfahrzeug an seiner Fahrertür stand. Die Unfallverursacherin ...

mehr