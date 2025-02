Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach Unfallflucht am 28.12.2024

Warstein (ots)

Am 28.12.2024, um 11:30 Uhr, ereignete sich in dem Kreisverkehr auf dem Parkplatz des EDEKA Verbrauchermarkts ein Verkehrsunfall. Zur Tatzeit ereignete sich in dem Kreisverkehr auf dem Parkplatz des EDEKA Verbrauchermarkts ein Verkehrsunfall. Der 84-jährige Unfallgeschädigte konnte nicht aus seinem Fahrzeug aussteigen, weil das Verursacherfahrzeug an seiner Fahrertür stand. Die Unfallverursacherin stieg aus ihrem Fahrzeug aus, besichtigte die Fahrzeuge und erklärte dem Unfallgeschädigten "dass man Glück gehabt habe und kein Schaden entstanden sei". Anschließend besetzte die Tatverdächtige wieder ihr Fahrzeug und fuhr in Richtung des unteren Parkplatzes davon. Es existieren Videoaufzeichnungen aus dem Sicherheitssystem des Supermarkts. Demnach könnte es sich beim Verursacherfahrzeug um einen VW Golf plus handeln. Außerdem wurde die Tatverdächtige am Geschäftseingang und Kassenbereich videografiert.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe bei den Ermittlungen.

Fotos der möglichen Unfallverursacherin können unter folgenden Link eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/159753

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell