POL-BI: Anwohner verhindert Fahrraddiebstahl

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Heepen - Ein unbekannter Täter brach am Mittwoch, 13.03.2024, in eine Wohnung in der Straße Vahlkamp, in Höhe Rombergstraße, ein. Der Unbekannte entkam mit seiner Beute. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit von 16:00 Uhr und 22:20 Uhr verschaffte sich der Einbrecher Zugang zu einer Wohnung im Erdgeschoss. Er durchsuchte die Wohnung nach Wertsachen und entwendete Bargeld. Anschließend flüchtete er in eine unbekannte Richtung. Zeugen ...

