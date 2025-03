Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin durch Ex-Freund verletzt und bedroht

Hagen-Haspe (ots)

Eine Hagenerin verständigte am Donnerstag (13.03.2025) nach einer Körperverletzung, Bedrohung, Sachbeschädigung und einem Hausfriedensbruch zu ihrem Nachteil die Polizei. Die Frau aus Haspe gab an, einige Tage zuvor durch ihren Ex-Freund angegriffen worden zu sein. Der Hagener habe in den Abendstunden Getränke in ihren Briefkasten geschüttet. Nachdem sie die Tür öffnete, habe er sich Zugang verschafft, ihr mehrfach mit der Faust in das Gesicht geschlagen und ihre Brille beschädigt. Sie habe eine blutende Verletzung erlitten und sei bedroht und gewürgt worden. Ihr ehemaliger Lebenspartner habe zudem mehrfach Glasflaschen auf ihren Balkon geworfen und eine Balkontrennwand beschädigt. Donnerstag habe der 51-Jährige ihre Wohnung erneut aufgesucht, eine Flasche Wein in ihren Briefkasten gekippt und das Leergut auf ihren Balkon geworfen. Polizisten suchten den Hagener an seiner Wohnanschrift auf. Er wollte keine Angaben zu den Vorwürfen machen. Er wurde angezeigt. (arn)

