Polizei Hagen

POL-HA: Lkw-Fahrer übersieht beim Zurücksetzen einen Kia

Hagen-Boele (ots)

Ein Lkw-Fahrer bemerkte Donnerstagnachmittag (13.03.2025) an der Kreuzung Schwerter Straße/Buschmühlenstraße zu spät, dass er eigentlich rechts abbiegen muss. Er stand zu diesem Zeitpunkt an einer roten Ampel in Fahrtrichtung Verbandsstraße. Der 56-Jährige gab an gedacht zu haben, dass sich hinter seinem Lkw kein anderes Fahrzeug befindet. Er fuhr daraufhin rückwärts und stieß mit einer hinter ihm wartenden 46-jährigen Kia-Fahrerin zusammen. Die Frau aus Schwerte verletzte sich bei dem Unfall leicht und wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen. (arn)

