Polizei Hagen

POL-HA: Kollision mit Verkehrsinsel und Schild - zwei Leichtverletzte

Hagen-Haspe (ots)

Am Donnerstagmittag (13.03.2025) fuhr ein 78-Jähriger bei einem mutmaßlichen Ausweichmanöver über eine Verkehrsinsel und ein Verkehrsschild. Bei dem Unfall wurden er und seine Beifahrerin leicht verletzt. Der Senior war um etwa 12.45 Uhr in Begleitung einer 75 Jahre alten Frau mit seinem Mercedes-Benz C200 auf der Preußerstraße in Richtung Berliner Straße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Spiekerstraße sei ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf seine Fahrspur gefahren, wodurch er nach links ausweichen wollte. Bei diesem Ausweichmanöver fuhr er auf die dort befindliche Verkehrsinsel und gegen ein Verkehrsschild. Im Zuge des Aufpralls zogen sich der 78-jährige Senior und die 75-jährige Seniorin leichte Verletzungen zu. Beide wurden von Rettungskräften ambulant behandelt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten am Bordstein der Verkehrsinsel mehrere Kratzspuren fest. Zudem war das Schild verbogen. Der Unfallwagen wies ebenfalls starke Schäden an der Front und am Unterboden auf. Anschließend wurde der Wagen abgeschleppt. Der Sachschaden beziffert sich insgesamt auf schätzungsweise 8.000 Euro. Die Unfallermittlungen dauern an. (rst)

