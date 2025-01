Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drei gegen einen - Tätergruppe flüchtete

Hildburghausen (ots)

Drei bislang unbekannte Männer sprachen Dienstagabend gegen 19:00 Uhr einen 32-Jährigen in der Bahnhofstraße in Hildburghausen an. Unvermittelt griffen sie ihn danach an. Einer der Unbekannten verletzte den Mann oberflächlich mit einem Messer, ein anderer sprühte ihm Reizgas ins Gesicht. Danach stießen sie den 32-Jährigen zu Boden und raubten ihm fast 300 Euro Bargeld. Die Angreifer ergriffen die Flucht, der am Boden liegende Mann rappelte sich auf und folgte ihnen bis zu einer Spielothek. Dort wurde er durch eine weitere Person gestoppt, der mit einem Schneeschieber und einem Billard Queue auf ihn einschlug. Die inzwischen hinzugerufenen Polizisten konnten den Angriff noch sehen und sahen auch, wie der Täter schließlich flüchtet. Er konnte wenig später namhaft gemacht werden. Der 32-Jährige erlitt durch die Schläge mehrere Verletzungen im Gesicht, wollte sich aber nicht behandeln lassen. Die Ermittlungen zur ersten Tätergruppe dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0005397/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

