Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dreister Ladendieb

Vacha (ots)

Dienstagnachmittag begab sich ein 37-Jähriger zum Einkaufen in einem Markt in der Frankfurter Straße in Vacha. Im Laden verstaute er einen Großteil der Waren heimlich in seinem mitgeführten Koffer und legte nur einen kleinen Teil der Einkäufe in den Einkaufswagen. Da an der Kasse, selbst die Gegenstände auf dem Kassenband nicht bezahlt werden konnten und der Mann bereits wegen des Ladendiebstahls aus anderen Einkaufsmärkten bekannt war, wurde vor Ort sein Koffer geöffnet. Zum Vorschein kamen Waren im Wert von 255 Euro. Der 37-Jährige erhielt ein Hausverbot und die Polizei bearbeitet die Anzeige.

