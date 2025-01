LPI-SHL: Unfall am Kreisverkehr

Suhl (ots) - Unbekannte Täter zerkratzten in der Zeit von Sonntagmittag bis Dienstagmittag einen in der Mühltorstraße in Suhl geparkten Pkw. Am blauen Kia entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0005097/2025 beim Inspektionsdienst Suhl. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

