Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Hildburghausen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs (08.01.2025) kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen eine 30-jährige Autofahrerin in der Eisfelder Straße in Hildburghausen. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,58 Promille an. Auch der gerichtsverwertbare Test bestätigte den Vorwert von über 0,5 Promille. Da ein Drogenvortest ebenfalls positiv verlief, musste die Frau die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Die Weiterfahrt wurde der 30-Jährigen untersagt. Sie erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell