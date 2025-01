LPI-SHL: Trunkenheitsfahrt festgestellt

Suhl (ots) - In der Zeit von Montagnachmittag, 14:50 Uhr, bis Dienstagmorgen, 08:30 Uhr, öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsam einen Ford Transit, welcher auf einem Parkplatz in der Rudolf-Virchow-Straße in Suhl abgestellt war. Aus dem Inneren entwendeten die Diebe mehrere Werkzeugkoffer samt Inhalt im Wert von etwa 500 Euro. Des Weiteren entstand Sachschaden am Fahrzeug von ca. 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter ...

