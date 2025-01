Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dreiste neue Betrugsmasche

Zella-Mehlis (ots)

Eine Angestellte eines Pflegeheimes in Zella-Mehlis erhielt am Dienstag eine E-Mail, welche vermeintlich von ihrem Chef stammte. In dieser forderte er sie auf mehrere Gutscheinkarten eines Smartphone-Anbieters im Wert von jeweils 100 Euro zu kaufen, weil er damit weitere Mitarbeiter überraschen wollte. Die Frau kaufte daraufhin acht Gutscheinkarten von ihrem privaten Geld. Der folgenden Aufforderung ihres vermeintlichen Chefs per Mail die Karten zu aktivieren und die Daten an ihn zu senden, folgte die Angestellte mittels Rückantwort und sendete damit die Codes an die Täter. Später stellte sich der Betrug heraus. Vermutlich der gleichen Masche fiel eine weitere Frau aus dem Gebiet der Polizeiinspektion Hildburghausen zum Opfer. Seien Sie misstrauisch. Geben Sie niemals Codes zu Gutscheinkarten per E-Mail oder am Telefon preis. Kontrollieren Sie die E-Mail-Adressen auf ihre Richtigkeit und kontaktieren Sie Ihre Vorgesetzten persönlich, ob Kauf-Anweisungen von Ihnen stammen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an die Polizei unter der Rufnummer 110.

