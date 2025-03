Polizei Hagen

POL-HA: Zivile Einsatzkräfte erkennen Autofahrer wieder - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Nacht auf Freitag (14.03.2025) hielten Polizeibeamte in Altenhagen einen 36-jährigen Autofahrer an, der unter Drogeneinfluss stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen 02.00 Uhr wurden die Beamten des zivilen Einsatztrupps im Bereich der Zollstraße / Altenhagener Straße auf den 36-Jährigen aufmerksam, der mit seinem VW in Richtung Alexanderstraße fuhr. Da der Mann ihnen aus zurückliegenden Einsätzen bekannt war, wussten sie, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem bemerkten sie die auffällige Fahrweise des in Hagen wohnhaften 36-Jährigen. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle hatte der Autofahrer Gleichgewichtsstörungen und war unruhig. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann vor Fahrtantritt verschiedene Drogen konsumiert hatte. Er musste eine Blutprobe abgeben. Die Beamten zeigten ihn wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln an. (sen)

