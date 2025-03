Polizei Hagen

POL-HA: Einhandmesser bei Einsatz aufgrund einer hilflosen Person gefunden

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Polizisten trafen am frühen Donnerstagmorgen (13.03.2025) an der Norwich-Brücke an der Bahnstraße auf einen Mann aus Nachrodt-Wiblingwerde, der stark alkoholisiert war. Um 1.45 Uhr lag der 63-Jährige unmittelbar vor einer Sitzbank auf dem Boden. Durch seinen Zustand befand er sich in hilfloser Lage, deshalb entschied die alarmierte Streifenwagenbesatzung, ihn zum eigenen Schutz in Gewahrsam zu nehmen. Bevor er im Einsatzfahrzeug transportiert wurde, fanden die Beamten ein Einhandmesser in seinem Rucksack. Da es sich um einen verbotenen Gegenstand handelt, stellten die Polizisten das Messer sicher und fertigten eine Anzeige aufgrund des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Aufgrund seines alkoholisierten und hilflosen Zustandes konnte der Mann keine Angaben bezüglich des verbotenen Messers machen. Auch ein Atemalkoholtest konnte nicht mit ihm durchgeführt werden. (arn)

