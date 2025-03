Polizei Hagen

POL-HA: Schwarzer SUV flüchtet nach Zusammenstoß mit einer Fußgängerin

Hagen-Eilpe (ots)

Auf der Selbecker Straße wurde eine Fußgängerin am Mittwoch (12.03.2025) von einem schwarzen SUV angefahren. Das Auto flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Die 19-Jährige wollte die Straße um 15.50 Uhr in Höhe der Einmündung Schmiedestraße überqueren. Ein von links kommendes Fahrzeug habe daraufhin angehalten, um ihr das Vorhaben zu ermöglichen. Nachdem die Hagenerin die Fahrbahn betrat, habe das von rechts kommende Auto jedoch nicht gebremst, sondern beschleunigt. Die junge Frau wurde am rechten Bein erfasst und erlitt leichte Verletzungen. Eine Behandlung durch einen Rettungswagen lehnte sie jedoch ab und wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen. Die Hagener Polizei fertigte eine Anzeige aufgrund der begangenen Verkehrsunfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden.

Die Hagener Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass eine Verkehrsunfallflucht kein Kavaliersdelikt ist - erst recht nicht, wenn Personen verletzt wurden. Das Strafgesetzbuch sieht für das unerlaubte Entfernen vom Unfallort eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell