POL-HA: Unfallflucht mit E-Roller - Jugendliche flüchten nach Zusammenstoß

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Mittwoch (12.03.2025) beobachtete eine Zeugin gegen 21:20 Uhr eine Gruppe von Jugendlichen in der Fehrbelliner Straße. Zwei der Jugendlichen fuhren gemeinsam auf einem E-Roller, während die anderen beiden zu Fuß neben ihnen gingen. Die E-Roller-Fahrer zeigten unsicheres Fahrverhalten und stießen gegen einen geparkten Citroën, wobei der Roller eine Delle im Fahrzeug hinterließ. Im Anschluss rannten die vier Jugendlichen in Richtung Zollstraße davon. Die 19-jährige Zeugin versuchte noch, die Jugendlichen zu verfolgen, musste jedoch nach kurzer Zeit aufgeben. Die vier männlichen Jugendlichen werden auf etwa 15 Jahre geschätzt und als südländisch aussehend beschrieben. Drei von ihnen waren dunkel gekleidet, der vierte trug ein weißes Oberteil. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02331 986 2066 und weist darauf hin, dass auch beim Fahren von E-Rollern der Tatbestand der Unfallflucht erfüllt sein kann, wenn man sich nach einem Vorfall vom Unfallort entfernt. Bleiben Sie in einem solchen Fall vor Ort und verständigen Sie die Polizei. (hir)

