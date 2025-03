Polizei Hagen

POL-HA: 16-jähriger Fußgänger angefahren und leicht verletzt

Hagen-Haspe (ots)

Eine 67-jährige Autofahrerin touchierte am Donnerstagmittag (13.03.2025) einen jugendlichen Fußgänger, der hierdurch leicht verletzt wurde. Die Seniorin war um etwa 11.45 Uhr mit ihrem BMW x3 auf der Grundschötteler Straße in Richtung Gevelsberg gefahren. Im weiteren Verlauf bog sie nach rechts in die Enneper Straße ab und touchierte hierbei aus bislang unbekannten Gründen einen Fußgänger, der die Straße querte. Der Jugendliche hatte die Straße mit einem Freund aus Richtung "An der Kohlenbahn" passieren wollen, während die Ampel für Fußgänger grün zeigte. Durch die Kollision stürzte der 16-Jährige zu Boden. Alarmierte Rettungskräfte behandelten den leichtverletzten Wetteraner vor Ort und brachten ihn anschließend in ein umliegendes Krankenhaus. (rst)

