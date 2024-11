POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

Oppenheim (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit leichten Personenschaden kam es am Mittwoch den 23.10.2024 um 14:50 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Oppenheim in der Höhe der Hasenbrunnengasse. Ein 79-jähriger Fahrer eines Pedelec befuhr vor einem Linienbus, der von einem 32-jährigen geführt wurde, die Friedrich-Ebert-Straße aus Richtung Hafenstraße kommend in ...

mehr