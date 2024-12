Polizei Salzgitter

POL-SZ: Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeikommissariats und der Stadt Wolfenbüttel vom 09.12.2024: Sicher auf dem Weihnachtsmarkt - Dieben und Trickbetrügern keine Chance geben

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wolfenbüttel (ots)

Über den Weihnachtsmarkt schlendern, sich mit Freunden treffen und die Freizeit im Advent genießen. Das hat was. Leider sehen das auch Taschendiebe und Trickbetrüger so und nutzen die Ablenkung der Leute aus - und ganz schnell sind Telefon, Geld oder andere Wertsachen gestohlen.

Um die Bürgerinnen und Bürger zu sensibilisieren, ist die Wolfenbütteler Polizei auch in diesem Jahr wieder in der Innenstadt und auf dem Weihnachtsmarkt aktiv. Die Präventionsarbeit soll aufklären und bestenfalls vor Diebstahl und Trickbetrug schützen.

Häufig werden Mobiltelefon oder Geldbörse in der Gesäßtasche verstaut. Jedoch können Taschendiebe die Sachen leicht und unbemerkt aus den hinteren Taschen entfernen. Gerade bei Ablenkung oder wenn größeres Gedränge vorherrscht, fällt es nicht auf, wenn die Wertgegenstände herausgezogen werden. Deshalb ist es ratsam, die Sachen in den vorderen Taschen zu verstauen und wenn möglich, die Hand daraufzulegen. Bei Jackentaschen ist es zudem sinnvoll, sofern vorhanden, die Reißverschlüsse zu schließen. Noch besser ist es, die inneren Taschen zu verwenden, denn eine geschlossene Jacke bietet den besten Schutz gegen die Diebe.

Handtaschen sollten stets geschlossen und eng am und vor dem Körper getragen werden. Die Öffnung sollte zur Körperseite zeigen. Generell sollte das Mitführen großer Bargeldsummen vermieden werden.

Mit unterschiedlichsten "Mitleidsmaschen" versuchen Betrüger an das Geld von ahnungslosen Menschen zu gelangen. Eine solche Masche stellt der Rosen-Trick dar. Personen aus einer Gruppe verteilen Rosen an Passanten, welche davon "überrumpelt" sind und das vermeintliche Geschenk annehmen. Im nächsten Moment werden die Passanten um Geld für die - häufig minderwertigen Blumen - gebeten. Eine weitere Masche ist der Verkauf von Zeitungen, die den Eindruck erwecken sollen, es handele sich um die bekannte "Parkbankzeitung" von Obdachlosen. Was die Maschen vereint: es soll festgestellt werden, wo die Passanten ihre Geldbörse haben - und wieviel Geld sich darin befindet. Komplizen kümmern sich dann später um den Diebstahl. Denn die Täter schlagen oft in Teams zu. So wird vermieden, dass von den Geschädigten ein Zusammenhang mit dem organisierten Bettelereignis gesehen wird.

Wer Opfer eines Diebstahls wird, sollte sich umgehend bei der Polizei melden, Anzeige erstatten und den Vorfall möglichst detailliert schildern. Gestohlene Bezahlkarten oder die SIM-Karten umgehend sperren. Der bundesweite Sperr-Notruf ist unter 116 116 Tag und Nacht erreichbar.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell