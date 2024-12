POL-SZ: Pressebericht vom 07.12.24, 09h bis 08.12.24, 09h

Polizei Salzgitter

Pressebericht vom 07.12.24, 09h bis 08.12.24, 09h

PK Salzgitter-Bad (ots)

Fahren unter Alkoholeinfluss / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 07.12.2024, 17.50h, wurde in Salzgitter-Bad, in der Burgundenstraße ein Pkw kontrolliert. Während der Kontrolle wurde in der Atemluft des Fahrzeugführers Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig vor Ort durchgeführter Alcotest ergab eine AAK von 1,07 Promille. Zwecks weiterer Maßnahmen wurde wurde der 33-jährige Mann aus Salzgitter-Bad mit zur hiesigen Dienststelle genommen. Hier wurde die Atemalkoholkonzentration an einem Draeger Evidential überprüft. Die Überprüfung ergab einen Wert von 0,46mg/l was ca. 0,92 Promille entspricht.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass der 33-jährige Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Diesbezüglich wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne FE eingeleitet.

