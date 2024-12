Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.12.2024.

Salzgitter (ots)

Konzept "Salzgitter - sicher und sauber 2.0".

Polizei führte Einsatzmaßnahmen durch.

Salzgitter, Thiede, ehemalige Gemeinde Steterburg, 04.12.2024, 15:00-19:00 Uhr.

In den zurückliegenden Monaten kam es mehrfach zu medialen Berichterstattungen. Anwohner beklagten sich darüber, dass sie sich in dem Wohnquartier nicht mehr sicher fühlen. Die Polizei führte daher aus den genannten Gründen polizeiliche Maßnahmen durch. Diese führten zu nicht unerheblichen polizeilichen Feststellungen.

Gegen 17:40 Uhr konnte in der Danziger Straße ein 20-jähriger Fahrer eines Transporters angehalten und kontrolliert werden. Der Mann legte eine ausländische Fahrerlaubnis vor, welche Fälschungsmerkmale aufwies. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ein.

Insgesamt wurden 32 Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. In Teilen musste festgestellt werden, dass trotz deutlich sichtbarer Polizeipräsenz an dem offensichtlich regelmäßigen "Fehlverhalten" im Straßenverkehr festgehalten wurde. Fahrzeugführende zeigten zum Teil kaum ein Unrechtsbewusstsein. In 14 Fällen konnten unerlaubte Abfallentsorgungen festgestellt werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell