POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt vom 08.12.2024

Ein Dokument

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Körperlicher Angriff durch derzeit noch unbekannte Personen Als drei Salzgitteraner (männlich, 37 j., 48 j., 49 j.) am 08.12.2024, gegen Mitternacht zu Fuß den Heimweg aus einem Schnellrestaurant an der Konrad-Adenauer-Straße antraten, hielten auf Höhe der dortigen Tankstelle stadteinwärts mehrere Pkw neben ihnen. Aus den Pkw seien 5-6 Personen ausgestiegen und hätten unvermittelt auf die drei Männer eingeschlagen. Durch die Schläge haben die Männer teilweise leichtere Verletzungen davongetragen. Die Angreifer hätten sich anschließend wieder mit ihren Fahrzeugen entfernt. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Salzgitter (05341 1897-0) in Verbindung zu setzen.

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Am 07.12.2024, gegen 18:45 Uhr, entschloss sich eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Salzgitter zu einer Verkehrskontrolle auf der Ludwig-Erhard-Straße. Das Fahrzeug wurde auf der Reppnerschen Straße zum Anhalten gebracht und die Kontrolle begonnen. Im Zuge dieser konnten die eingesetzten Beamten körperliche Auffälligkeiten Fahrzeugführerin feststellen, die auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten. Die Dame wurde dem Dienstgebäude der Polizei zugeführt, um einen Urinvortest durchzuführen. Dieser schlug positiv auf Opiate an. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Die 32-jährige Fahrzeugführerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss.

