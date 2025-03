Polizei Hagen

POL-HA: Eisdieleneinbrecher durch Zivilfahnder festgenommen - 40-Jähriger kommt auch für Fahrzeugaufbrüche in Betracht

Hagen-Haspe (ots)

Bereits am 10.03.2025 berichtete die Hagener Polizei von einem Einbruch in eine Eisdiele in der Enneper Straße. Dort zeichnete eine Überwachungskamera auf, wie ein Mann sich Zutritt in das Lokal verschaffte und Elektronikartikel sowie Bargeld stahl. Nach ersten Ermittlungen fiel der Tatverdacht auf einen 40-jährigen Hagener. Den Mann ohne festen Wohnsitz hatte die Kriminalpolizei bereits für Fahrzeugaufbrüche in der Vergangenheit als Tatverdächtigen in Betracht gezogen, zumal auch ein Haftbefehl der Hagener Staatsanwaltschaft gegen ihn Vorlag. Der Einsatztrupp des Polizeipräsidiums fahndete bereits seit einigen Wochen nach dem polizeibekannten Mann. Am Donnerstag (13.03.2025) gelang den Zivilfahndern nun in den Abendstunden die Festnahme, als sie während ihrer Streife den 40-Jährigen auf einem E-Bike durch die Bezirkssportanlage Haspe fahren sahen. Der Einbrecher fuhr über die Hochofenstraße in die Erzstraße. Hier wollten ihn die Beamten anhalten und kontrollieren. Auch das Wendemanöver, mit dem der Mann sich der Festnahme entziehen wollte, nutze ihm nichts mehr: Die Polizisten griffen zu, legten ihm Handschellen an und brachten den geständigen Festgenommenen in das Polizeigewahrsam. (hir)

