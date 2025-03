Polizei Hagen

POL-HA: Sondereinsatz der Polizei im Bahnhofsbereich - Zwei Drogendealer festgenommen

Hagen (ots)

Am Donnerstag (13.03.2025) führte die Hagener Polizei einen Sondereinsatz im Bahnhofsbereich durch. Hintergrund war die Bekämpfung der Drogen- und Straßenkriminalität im Rahmen des Behördenschwerpunkts. Unterstützt wurde das Polizeipräsidium Hagen durch die Bereitschaftspolizei aus Bochum. In Uniform und in ziviler Kleidung überprüften die Beamten eine Vielzahl von verdächtigen Personen und sorgten so für Sicherheit. Ein besonderer Erfolg war die Festnahme eines 24-Jährigen, den die Zivilpolizisten bei einem Drogenverkauf beobachteten. Das Rauschgift stellten die Beamten ebenso sicher, wie das Bargeld in dealertypischer Stücklung. Weitere Sondereinsätze werden auch in Zukunft folgen.

Eine weitere Festnahme verzeichnete der Schwerpunktdienst der Hagener Polizei gegen 20 Uhr, wenige Stunden nach Beendigung des Sondereinsatzes, in der Hochstraße. Ein 28-Jähriger reagierte beinahe panisch, als er den Streifenwagen sah und rannte davon. Die Beamten nahmen fußläufig die Verfolgung auf. Der Versuch des polizeibekannten Mannes, eine Tüte voller Drogen unter einem Auto in Sicherheit zu bringen, blieb durch die Beamten nicht unbemerkt. Nach deiner kurzen Nacheile konnte auch dieser Drogendealer festgenommen und die Betäubungsmittel sichergestellt werden. (hir)

