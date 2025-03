LPI-SHL: Unfall beim Abbiegen

Bad Salzungen (ots) - Ein 77-jähriger Autofahrer fuhr Montagmorgen (10.03.2025) auf einer Zufahrtsstraße zu einem Mehrfamilienhaus in der Theo-Neubauer-Straße in Bad Salzungen. Zur gleichen Zeit lief dort eine 68-jährige Fußgängerin mit ihrem Hund in entgegengesetzter Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und der Frau, bei dem diese stürzte und sich schwer verletzte. Ein Rettungswagen brachte die 68-Jährige ins ...

