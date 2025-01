POL-PIAZ: Sorgen gemacht

Alzey (ots) - Ein 54 Jahre alter Pkw-Fahrer ist am späten Freitagabend in Alzey mit einem Lkw kollidiert. Der Mann befuhr nach Angaben eines Zeugen gegen 23:30 Uhr zunächst den Kreisverkehr B271/Karl-Heinz-Kipp-Straße falschherum, also entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Zwischen diesem und dem nächsten Kreisverkehr in Richtung Innenstand kollidierte er dann mit einem entgegenkommenden Lkw mit Anhänger, ...

