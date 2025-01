Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Betrunkener Pkw-Fahrer kollidiert mit Lkw

Alzey (ots)

Ein 54 Jahre alter Pkw-Fahrer ist am späten Freitagabend in Alzey mit einem Lkw kollidiert. Der Mann befuhr nach Angaben eines Zeugen gegen 23:30 Uhr zunächst den Kreisverkehr B271/Karl-Heinz-Kipp-Straße falschherum, also entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Zwischen diesem und dem nächsten Kreisverkehr in Richtung Innenstand kollidierte er dann mit einem entgegenkommenden Lkw mit Anhänger, welcher ordnungsgemäß auf seiner Spur unterwegs war. Während der Lkw-Fahrer glücklicherweise unverletzt blieb zog sich der Pkw-Fahrer kleinere Platzwunden und Prellungen zu. Grund für die "Geisterfahrt" dürfte seine Alkoholisierung gewesen sein. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille. Auf Anordnung der Polizei wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Er wurde nach Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Auch der Lkw wurde erheblich beschädigt. Für die Unfallaufnahme sowie die Aufräumarbeiten musste die B271 in Richtung Industriegebiet bis gegen 01:30 Uhr gesperrt werden.

