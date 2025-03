LPI-SHL: Versuchter Fahrraddiebstahl

Suhl (ots) - In der Zeit von Samstagnachmittag, 15:00 Uhr, bis Sonntagmorgen parkte eine Autofahrerin ihren blauen VW Passat in einem Parkhaus in der Albert-Schweitzer-Straße in Suhl. In diesem Zeitraum stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen den Frontbereich des Autos, wodurch ein Sachschaden von etwa 500 Euro entstand. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, verließ der Verursacher pflichtwidrig die Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben ...

