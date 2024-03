Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rechte Schmierereien an einer Brücke an der B96 in Stralsund

Stralsund (ots)

Am 28.03.2024 teilte ein Hinweisgeber der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mit, dass er am heutigen Tage gegen 10:15 Uhr an einer Brücke an der B96 in Stralsund, wo diese über die Greifswalder Chaussee führt, zwei aufgesprühte Hakenkreuze festgestellt hat. Ein Funkstreifenwagen des PHR Stralsund wurde zur Prüfung des Sachverhaltes vor Ort entsandt. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort zwei Hakenkreuze in den Maßen 85 cm x 85cm und 30 cm x 48 cm feststellen, welche augenscheinlich mittels schwarzer Farbe durch den oder die unbekannten Täter aufgebracht wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Die Symbole wurden zu Beweissicherungszwecken fotografisch dokumentiert und anschließend provisorisch mittels Reinigungsspray unkenntlich gemacht. Es wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen aufgenommen. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeihauptrevier Stralsund unter der Telefonnummer 03831-2890624, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell